01.02.2017 20:36:39

Salon hokeyinin kalbi Alanya'da atıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde Salon Hokeyi Süper Ligi 2'nci etap müsabakaları 10 takımın katılımıyla başladı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Salon Hokeyi Süper Ligi 2'nci etap müsabakaları 10 takımın katılımıyla başladı.Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Bolu Belediyesi Spor Kulübü, Özkar inşaat Amasya Gençlik Spor Kulübü'nü 2-1, Nizip Belediyesi Spor Kulübü, Gaziantep Gençlik Spor Kulübü'nü 7- 4 yenerken Akdora Gençlik Spor Kulübü ile Boybeyi Spor Kulübü karşılaşması 5-5 berabere bitti. Toplam 10 takımın mücadele edeceği müsabakalar 5 Şubat'ta son bulacak.Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Salih Kanık, 2016 -2017 Erkekler Süper Lig'in ikinci etabını oynadıklarını söyledi."Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek"Müsabakaların ilk etabını Gaziantep'te yaptıklarını kaydeden Salih Kanık, "Toplam 10 takım ve 120 sporcu var. Şampiyon takım, 2018'de Avrupa Kulüpler şampiyonasına katılacak. Uluslararası arenada erkekler ve kadınlar olsun başarılı sonuçlar alıyoruz. Elbette amacımız olimpiyatlara katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.