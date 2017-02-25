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Salon dışındaki vatandaşlara hitap etti
25.02.2017 12:15:18

Salon dışındaki vatandaşlara hitap etti

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Arena Spor Salonu dışındaki vatandaşlara hitap etti

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Arena Spor Salonu dışındaki vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması tanıtım kampanyası, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ankara Arena Spor Salonu'nda açıklanıyor. Yıldırım, kampanya tanıtımını yapmak üzere geldiği salonda, partililer tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti. Yıldırım ve eşi, partililere kırmızı karanfiller dağıttı. Yıldırım, salona girişinden önce vatandaşları selamladı. Salon dışında vatandaşlara hitap eden Yıldırım, "80 milyon, akın akın burada ve yükselen bir ses var. Meydanlarda. Güçlü Türkiye için, sürekli istikrar için kararımız, evet. İşte karar, işte gelecek. Eminim ki kutlu yürüyüşün ilk adımını atan kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız bu muhteşem tabloyu izliyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.

Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, salona girişlerinde kendisini karşılayan vatadaşlarla ve sporcularla selamlaştı. Yıldırım, sporcuların fotoğraf isteklerini de kırmadı. Parti teşkilatıyla da tek tek selamlaşan Yıldırım, kendisi için ayrılan platform üzerinde yürüyerek vatandaşlara karanfiller dağıttı.

GÜVENLİK İÇİN YÜZ TANIMA SİSTEMİ DE KULLANILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini duyan heyecanlı kalabalıktan çığlıklar yükseldi. Salonda, bayılan bir vatandaş ise sağlık ekipleri tarafından acil müdahale ile tedavi altına alındı. Arena Spor Salonu'nda güvenlik önlemleri dikkat çekti. Salona girişlerde, vatandaşlar için yüz tanıma sistemi kullanıldı.

'EVET DİYORUZ' ŞARKISI DA SAHALARDA OLACAK

Vatandaşlar, 15 Temmuz şehitlerinin yer aldığı ve 'Büyük değişim, güçlü lider' pankartını Başbakan Yıldırım'ın salona girişi esnasında açtı. Yıldırım'ın girişi esnasında kampanyada yer alacak, Uğur Işılak'ın bestelediği 'Evet diyoruz' şarkısı çalındı.

'Evet diyoruz' şarkısının sözleri şöyle:

"Düşündük inceden ince evet, biz evet diyoruz vatan ve millet deyince evet, biz evet diyoruz. Güçlü lider, güçlü devlet hedefe hız katar elbet bize düşen son bir gayret evet, biz evet diyoruz. 15 Temmuz bize ne der iyi düşün, bir karar ver rahat uyusun şehitler, evet diyoruz. Bayrak bizim, millet biziz, vatan bizim, devlet biziz memlekettir tek derdimiz evet diyoruz. Bitecek tüm dayatmalar artık büyük Türkiye var, madem milletindir karar evet diyoruz."

(Enise Vural / İHA)
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