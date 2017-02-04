04.02.2017 15:45:11

Salihlili judocu milli takıma çağrıldı

Salihli Belediyespor Judo Takımından Kadir Bingöl, Büyük Erkekler Milli Takım kadrosuna alındı. Salihli Belediyespor'lu Judocu Kadir Bingöl, Portekiz'de yapılacak olan Avrupa Açık Kupasında milli takım formasıyla mücadele edecek.

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Salihli Belediyespor Judo Takımından Kadir Bingöl, Büyük Erkekler Milli Takım kadrosuna alındı. Salihli Belediyespor'lu Judocu Kadir Bingöl, Portekiz'de yapılacak olan Avrupa Açık Kupasında milli takım formasıyla mücadele edecek.Salihli Belediyespor Judo Takımının katıldığı turnuvalarda madalya kazandığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, Antrenörler Oktay Ayaz, Namet Gülmez ve Özlem Ayaz'ı tebrik ederek milli takıma seçilen judocu Kadir Bingöl'e başarılar diledi.