29.01.2017 17:31:12

Salihli Kocaçeşmespor, Yeşilova'yı rahat geçti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden Salihli Kocaçeşmespor, sahasında konuk ettiği İzmir ekibi Çiftay Yeşilova'yı 2-0 mağlup etti. .

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden Salihli Kocaçeşmespor, sahasında konuk ettiği İzmir ekibi Çiftay Yeşilova'yı 2-0 mağlup etti. .Salihli Kocaçeşmespor, ligin 16'ıncı haftasında Çiftay Yeşilova'yı, Ramiz Turan Stadı'nda ağırladı. Abdurrahim Gargi, Enes Biroğlu ve Sabri Öge hakem üçlüsünün yönettiği maçta Salihli Kocaçeşmespor, rakibini 2-0 yenerek, önemli bir 3 puan aldı. Karşılaşmada Salihli Kocaçeşmespor'u galibiyete taşıyan golleri ise 8 dakikada Sinan ve 12 dakikada Nihat'tan geldi. Salihli Kocaçeşmespor galibiyet ile puanını 24'e yükseltirken, Çiftay Yeşilova ise 25 puanda kaldı.