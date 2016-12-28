28.12.2016 11:47:02

Salihli'de parklar kışa hazır

Salihli Belediyesi, şehir merkezinde bulunan park ve bahçelerde kış hazırlıklarını tamamladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Salihli Belediyesi, şehir merkezinde bulunan park ve bahçelerde kış hazırlıklarını tamamladı.Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, ana caddelerdeki ağaçların kışlık bakımları ve budama işleri yapılarak şehir merkezinde değişik alanlar mevsimlik çiçeklerle bezendi. Kurşunlu Piknik Alanındaki mevcut yeşil alan üzerinde deformasyona uğrayan kum zeminde yeniden çim ekimi yapan ekipler, Fevzipaşa Caddesi yürüyüş yolundaki çalı ve ağaç türlerinin budama işlerini bitirdi.Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte şehir merkezi ile kırsal mahallelerde bulunan ağaçların kışlık budamalarını yapan ekipler, budama çalışmaları ile ağaçların sağlıklı kalmasını sağladı. Yapılan çalışmalarla Salihli'yi güzelleştirmeyi sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Turan, Belediye, Kurudere ve Atatürk Caddelerinde farklı ve estetik görünümlü şekil budama işlemi gerçekleştirdi. Öte yandan şehir merkezinde bulunan meydan, kavşak, orta refüj ve parklara mevsimlik çiçekler dikilerek güzel bir görünüm kazandırıldı.