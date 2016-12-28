28.12.2016 22:41:26

Salihli'de kapanan yollar ulaşıma açıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, Salihli Belediyesi ekipleri tarafından tekrar açıldı.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, Salihli Belediyesi ekipleri tarafından tekrar açıldı.Tüm yurtta olduğu gibi yoğun kar yağışı Manisa'nın Salihli ilçesinde de etkisini gösteriyor. Öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini akşam saatlerinde iyice artıran kar yağışı, özellikle Salihli'nin yüksek kesimlerindeki mahalle yollarını ulaşıma kapadı. Kapanan yollar ise Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.Kapanan yollardaki ekiplerin çalışmalarını Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, yolların ulaşıma açık kalması için belediye ekiplerinin mesai gözetmeden çalıştıklarını söyledi. Karaca, yüksek kesimlerdeki mahalle halkının mağdur olmamaları için karla mücadele ekiplerinin görev başında olduğunu kaydetti.