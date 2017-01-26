26.01.2017 13:40:41

Salihli'de hızlı antibiyotik testi kullanımına başlandı

Salihlide gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmek için 5 dakikada sonuç veren antibiyotik testinin kullanılmaya başlandı.

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Salihlide gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmek için 5 dakikada sonuç veren antibiyotik testinin kullanılmaya başlandı.Manisa'nın Salihli ilçesindeki Hasan Taşer Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Doçent Doktor Ufuk Berberoğlu, Aile Sağlığı Merkezlerinde 5 dakikada sonuç veren antibiyotik testinin kullanılmaya başlandığını söyledi. Berberoğlu "Gereksiz olarak kullanılan antibiyotikler, hem mikropları dirençli hale getirmekte hem de ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Antibiyotikler, ateş düşürücü ya da ağrı kesici bir ilaç değildir. Ülkemizde kullanılması gerekenin yaklaşık 2 katı antibiyotik kullanılmaktadır. Antibiyotikler, hastalık yapan bakteri ve virüslerden bakterilere etkili, virüslere ise etkisizdir. Antibiyotikleri kendi başımıza değil, Aile Hekimimizle görüşerek kullanmalıyız. Hekimimizi, antibiyotik yazma konusunda zorlamamalıyız" dedi.5 dakikada sonuç veren test ile Antibiyotik kullanılmasına gerek olup olmadığının anlaşıldığını belirten Berberoğlu, Aile Sağlığı Merkezlerine bu testin dağıtıldığını ve uygulanmaya başlandığını ifade ederek, aile hekimi tarafından hemen hastanın yanında gerçekleştirebilen test ile, antibiyotik kullanılmasına gerek olup olmadığı hızlı bir şekilde anlaşılarak, ona göre reçete yazılmasına imkan sağlandığını sözlerine ekledi.