06.02.2017 13:13:33

Salihli'de fakülte hasreti bitiyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu kampüs alanı içerisinde çok sayıda oda ve hayırseverin katkıları ile kaba inşaatı tamamlanan ve yarım kalan Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binasında çalışmalar yeniden başladı.

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu kampüs alanı içerisinde çok sayıda oda ve hayırseverin katkıları ile kaba inşaatı tamamlanan ve yarım kalan Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binasında çalışmalar yeniden başladı.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi arasında gerçekleştirilen protokolle Salihli Belediyesi'nin yapımını üstlendiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binasında, inşaat yapım sözleşmesinin Tüzemenler Yapı Grubu ile imzalanmasının ardından, yüklenici firma tarafından yarım kalan fakülte binasında çalışmalar başlatıldı.Fakülte binasının 7 ayda tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 2017-2018 eğitim yılında hizmete açılacağını kaydetti.