01.02.2017 13:37:11

Salihli Belediyespor, Ümitler Judo 1. Ligine yükseldi

Salihli Belediyespor Judo Takımı, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Takımlar Şampiyonası ve Ümitler 1. Lig Seçme Müsabakalarında önemli başarılara imza atarak Ümitler Judo 1. Ligine yükseldi.

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Salihli Belediyespor Judo Takımı, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Takımlar Şampiyonası ve Ümitler 1. Lig Seçme Müsabakalarında önemli başarılara imza atarak Ümitler Judo 1. Ligine yükseldi.Şampiyonalarda kazandıkları madalyalarla adından söz ettiren Salihli Belediyespor, 26-29 Ocak tarihlerinde Ordu'da yapılan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında +70 kiloda Hilal Öztürk ve 73 kiloda Mehmet Emin İlhan Türkiye ikinciliği, 48 kiloda Buse Yıldırım Türkiye 5'inciliği, 57 kiloda Büşra Sevgi Türkiye 7'nciliği ve 40 kiloda Ceren Kanyılmaz Türkiye 9'unculuğunu kazandı.Ümitler 1. Lig seçme müsabakalarında da göz dolduran Salihli Belediyespor Ümit Bayanlar ve Ümit Erkekler Takımları da Ümitler Judo 1. Ligine yükseldi. Salihli Belediyespor Ümit Bayanlar ve Ümit Erkekler Takımları, 2017 sezonunda 12 takımın yer aldığı Ümitler Judo 1. Liginde Salihli'yi temsil edecek.Salihli Belediyespor Kulübünün her branşta başarıyı hedeflediğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında derece kazanan Salihli Belediyespor Judo Takımını başarılarından dolayı kutladı.