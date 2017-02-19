19.02.2017 19:04:47

Salihli Belediyespor filede 5. sette güldü

Baş Antrenör Bora Şensoy yönetimindeki Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, konuk ettiği İzmir ekibi Rota Koleji'ni 3-2 yendi.

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Baş Antrenör Bora Şensoy yönetimindeki Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, konuk ettiği İzmir ekibi Rota Koleji'ni 3-2 yendi.Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig A Grubu 22. hafta mücadelesinde Salihli Belediyespor, kendi sahasında Rota Kolejini konuk etti. Belediye Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile voleybol severler izledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Rota Koleji 1. seti 20-25 kazanınca durumu 0-1 yaptı. 2. ve 3. sette toparlanan ev sahibi Yeşil-beyazlı ekip 2. seti 25-9 ve 3. seti 25-18 kazandı ve maçta 2-1 öne geçti. Son derece çekişmeli geçen 4. seti 30-32 konuk ekip kazanınca maçta durum 2-2 oldu ve maç tie-break setine uzadı. Tie-break setini 15-7 kazanan Salihli Belediyespor, maçı da 3-2 kazanan taraf oldu.Salihli Belediyespor bu galibiyet ile gruptaki puanını 29'a yükseltirken, Rota Koleji ise grupta puanını 32'ye yükseltti.