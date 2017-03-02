02.03.2017 13:28:32

Salihli Belediyesi Mart ayı toplantısı yapıldı

Salihli Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi.

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Salihli Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi.Salihli Belediye Meclis Salonu'nda yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantıda, gündeme alınan ek gündem maddeleriyle birlikte toplam 10 madde, meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı. Mart ayı toplantısı açılışında konuşan Başkan Kayda, toplantıda alınan kararların Salihli'ye hayırlı olması dileğinde bulundu. 2017 yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve net ücretlerinin belirlendiği toplantıda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesi üyelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gezi düzenlemesiyle ilgili talep kabul edildi. 10 gazi ve 5 meclis üyesinden oluşacak ekip, Kıbrıs gezisine katılacak. Belediye tarafından inşaat projeleri yapımı esnasında binalara giriş kotu verilmesine ilişkin alınan harcın, imar durumu verilmesi sırasında, imar durumu ve bina giriş kotu harcının birlikte alınması talebi görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. 2017-2022 yılları arasında 5 yıllık imar programının raporu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildiği toplantıda jeotermal ücretlerinin indirim talebi görüşülerek oy birliği ile hukuk ve tarifeler ile bütçe komisyonuna havale edildi.