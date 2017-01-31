31.01.2017 04:59:30

Salih Müslim: Türkiye isterse biz hazırız

PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim, Türkiye'yle diyalog kurma çağrısında bulundu...

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu'yla birlikte Suriye girmesine “Türkiye Suriye batağında çok şey kaybedecektir” açıklamasında bulunan PYD EŞ Genel Başkanı Salih Müslim, Türkiye istediği takdirde diyalog kurmaya hazır olduklarını söylediği öne sürüldü.

PYD lideri Salih Müslim, Türkiye'nin talep etmesi halinde diyalog kurmaya hazır olduklarını söyledi. Suudi Okaz Gazetesi'ne verdiği demeçte, IŞİD'e karşı savaştıkları için ABD'nin kendilerine silah verdiğini belirten Salih Müslim, kendilerinin Türkiye ile hiçbir problemlerinin bulunmadığını anlattı.

TÜRKİYE İSTERSE BİZ HAZIRIZ

Türkiye ile ilişki geliştirmek istediklerini belirten Müslim, “diyalog kurmaya hazırız”mesajı verdi.

Salih Müslim, sadece Suriye'deki Kürtlerin sorunlarıyla ilgilendiklerini, Türkiye ve İran'dakilerle bir ilgilerinin olmadığını, oralarda yaşayanların kendi problemlerine çözüm üretebileceğini dile getirdi.

Suriye Hükümeti'nin Cezire bölgesinde çok sayıda güvenlik merkezi ile kontrol noktalarının bulunduğunu kabul eden Müslim buna rağmen kendileri ile Esed rejimi arasında bir ilişki bulunmadığını iddia etti.

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