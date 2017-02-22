22.02.2017 10:02:40

Salı Pazarı yeni yerinde

Muratpaşa Belediye Meclisi'nin aldığı karar uyarınca 10 ayrı Sokakta kurulan Salı Pazarı, yeni yeri Yüksekalan ve Yenigün Mahalleri'nde oluşturan alanda kurulmaya başlandı.

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Muratpaşa Belediye Meclisi'nin aldığı karar uyarınca 10 ayrı Sokakta kurulan Salı Pazarı, yeni yeri Yüksekalan ve Yenigün Mahalleri'nde oluşturan alanda kurulmaya başlandı.Muratpaşa Belediyesi'nin bu yılın sonunda tamamlayacağı sokak pazarlarından semt pazarlarına geçiş sürecinin önemli halkası Yüksekalan Mahallesi'nde Salı günleri 10 ayrı sokakta kurulan Sokak pazarı Yüksekalan ve Yenigün Mahalleri'nde oluşturulan yeni pazar yerlerinde kurulmaya başlandı.Yüksekalan'da Fethi Okyar Caddesi ve 510 sokak arasındaki alanla birlikte Yenigün'de 1048 ve 1044 Sokakları kesişiminde yer alan noktalara kurulan Salı Pazarı, düzenli sıralanmış tezgahları, tezgahlar arasında geniş boşluklarıyla, pazar arabası, bebek pusetleriyle pazar alışverişi yapan mahalle sakinlerinin beğenisini kazandı.Bununla birlikte her salı kurulan sokak pazarı nedeniyle trafik sıkışıklığıyla başbaşa kalan, pazarın ardından temizlik çalışmalarının gece boyu sürdüğü gece sürdüğü Yüksekalan Mahallesi, yeni pazar yerleri seyisinde rahat bir de nefes aldı.