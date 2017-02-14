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Saldırıya uğrayan kız: Olayın etkisiyle bugün okula gidemedim
14.02.2017 14:04:21

Saldırıya uğrayan kız: Olayın etkisiyle bugün okula gidemedim

Maltepe'de saldırıya uğrayan başörtülü lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y

Maltepe'de saldırıya uğrayan başörtülü lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y., olayın etkisiyle bugün okula gidemediğini söyledi.

Maltepe'de bir minibüsün içerisinde giderken bir kadının saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Fatma Dilara Aslıhan Y., bugün gitmesi gereken okula gidemedi. Yaşadığı olaydan psikolojik olarak etkilenen Fatma Dilara Aslıhan Y.'yi bu üzüntülü gününde ailesi yalnız bırakmadı. Fatma Dilara'ya ailesinden gelen desteğin yanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da arayarak destek verdi.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, sabah saatlerinde Fatma Dilara'nın evine gelerek ziyarette bulundu. Burada aileyle ve Fatma Dilara ile sohbet eden Döğücü, aileye her türlü desteği vereceklerini söyledi. Döğücü, "Olaya hayretle bakıyorum. Biz bu sayfaları kapattığımızı düşünüyorduk. Türkiye'de artık başörtülü, başı açık vs. gibi kavramların önem taşımadığı, insanın insan olarak görüldüğü bir zamandayız artık. Şimdi dün akşam birdenbire böyle bir olayla karşılaşınca doğrusu kendi yaşadığımız acılarımızı, hepsi teker teker gözümüzün önünden geçti. Artık bundan çıktık derken bir anda böyle bir olayın patlak vermesi, bizim eski travmalarımızı da ortaya çıkardı. Bir de evlat olarak Dilara'yı çok düşündüm" şeklinde konuştu.

Yapılan saldırıya tepki gösteren Döğücü, "Biz bu hareketlerin normal, doğal bir tarz olduğunu düşünmüyoruz. Bizim vatandaşlarımız, milletimiz artık bunları aşmış durumda. Birkaç tane böyle travmatik, psikolojik bozukluğu olan belki provokatör bilemiyorum, birkaç kişinin yaptığı bu hareketin doğrusu ben Türkiye'de tekrar yaşanacağına inanmıyorum. Yaşanmaması için de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biz bu acıları kendimiz yaşadığımız için asla bir daha kimsenin yaşamaması için hayatımızı ortaya koyduk. Çalışmalarımızı o şekilde yapıyoruz. Dilara'nın da yanındayız. İnşallah okuyacak ve memleketimize faydalı olacak. Biz hukuki olarak yanındayız. Bunlar önemli konular. Tarihe not düşülecek konular. Bir daha benzer konular yaşanmaması lazım" diye konuştu.

"YAŞADIĞIM OLAYI RÜYAMDA GÖRDÜM"

Yaşadığı üzücü olayın etkisinden kurtulamadığı belirten Fatma Dilara Aslıhan Y. ise yaşadığı olayı gece rüyasında gördüğü için uyuyamadığını ve okula gidemediğini söyledi. Fatma Dilara, "Öncelikle sesimi duyurduğunuz için ve bana destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Devletimden bu desteği de gördüğüm için çok mutluyum açıkçası. Çünkü bana olur, bir başkasına olur, hani aynı derecede aynı şekilde davranıyorlar herkese. Bu nedenle çok mutluyum. Yaşadıklarımdan etkilendim. Dün gece uyuyamadım. Kısa bir süre uyumaya çalıştım. O anda dediğim gibi rüya gördüm. Dünkü yaşadığım olayla ilgili. Bu nedenle okula gidebilecek durumda olduğumu düşünmüyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın telefonla aramasına da değinen Fatma Dilara, "İlk olarak avukat ve psikolojik danışmanlık konusunda destek vereceğini söyledi. Bir isteğim olduğu zaman onu rahatlıkla arayabileceğimi belirtti" diye konuştu.

Olayın şokunu yaşayan anne Hanife Yiğit ise, "Baştan sona yanlış. Bir genç kızın hatta yeni genç kız olacak olana, 16 yaşındaki bir çocuğun başına böyle bir olayın gelmesi çok üzücü. Açığı kapalısı benim evladım. Benim açıkla kapalı ile hiçbir sorunum olamaz. Benim gibi bir insanın evladının başına böyle bir şey gelmesi beni daha çok yaraladı. Hiç doğru olan bir şey değil. 16 yaşında bir çocuk, nasıl etkilenmesin. Bundan sonra arkamdan bana biri saldıracak korkusu ile yaşayacak" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Esen / İHA)
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