01.02.2017 14:02:38

Saldırıya uğrayan hayvansever kadın konuştu

İzmir'de, sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle saldırıya uğradığı öne sürülen 74 yaşındaki Fatma Özkan, 'Onu Allah'a havale ettim

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İzmir'de, sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle saldırıya uğradığı öne sürülen 74 yaşındaki Fatma Özkan, "Onu Allah'a havale ettim. Allah ona dersini verir. Boynumu da koparsalar ben pes etmem" dedi.Olay geçen 25 Ocak'ta İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi Ersezgin Sitesi'nde meydana geldi. 14 yıldır apartman önündeki sokak hayvanlarına yiyecek ve su veren 74 yaşındaki Fatma Özkan, gözleri görmeyen bir köpeğe baktığı sırada din görevlisi olduğu öne sürülen şahıs tarafından darp edildi. Bu görüntüler, Özkan'ın komşuları tarafından cep telefonuna kaydedilirken, Özkan'ın yardımına komşuları koştu. Kendisini darp eden şahsın tepkisine çok şaşırdığını söyleyen Özkan, "Olaydan sonra darp raporu almadım. Onu Allah'a havale ettim. Allah ona dersini verir. Şikayette de bulunmayacağım. İki tane çocuğu var. Ben vicdan sahibiyim. Öksüz büyüdüm ve öksüz büyüttüm. Özür dilemesini de istemiyorum. Ben insanları ve hayvanları sevmeyen birinin özrünü istemem. Din hocası bir de. Benim babaannem hafızdı. 'Kağıt üzerinde Müslümanlık olmaz. Müslümanlığını gerçeklerle kanıtlayacaksın' derdi. Bana hayvan sevgisini o aşıladı. Boynumu da koparsalar ben pes etmem. Koç burcuyum, kararlıyım. Hayvanlara bakmaya devam edeceğim" diye konuştu."GÖĞSÜME YUMRUK ATTI"Yaşadığı olayı anlatan Fatma Özkan, şunları söyledi: "Neye uğradığımı bilemedim. O gün yemek verdiğim köpeğe zaten senelerdir bakıyorum. Zeytinlikte bulmuştum. Ayağı sakattı, gözleri görmüyordu. Veterinerden damla alıp tedavi ettim. Bir gözü düzeldi. 10 senedir baktığım köpeğe yemek vermek için pazar arabamla aşağıya indim. Şahıs 'sana bunlara bakma demiyor muyum?' diyerek geldi. Din hocası tarafından saldırıya uğradım. Göğsüme bir yumruk attı.""ANLAM VEREMEDİM"Böyle bir tepki ile karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şaşırdım. 'Oğlum sen iyi değilsin' deyince, 'sizin gibiler yüzünden iyi değilim' dedi. Saldırıya uğrayınca apartman görevlisi ve komşular gelip devreye girdi. O bağırdı, çağırdı. Ben bir anlam veremedim.""İNSANLARA DA HAYVANLARA DA DEĞER VERİYORUM"14 senedir her gün pazar arabasına yüklediği yiyeceklerle hayvanlara baktığını dile getiren Özkan, hayvan sevgisinin çocukken başladığını belirtti. Kendisinin de öksüz olduğunu 5 öksüzü daha büyüttüğünü söyleyen Özkan, "İnsanları da hayvanları da seviyorum ama insanlar böyle hakaret edince kırılıyorum. Yine de seviyorum ama kırılıyorum. Ameliyathanede çalışıyordum. Hocamızdan rica edip çok fakir hasta yatırdım hastaneye. İnsanlara verdiğim gibi hayvanlara da değer veriyorum. Saldırgan bir köpek dahi olsa beni görünce yumuşar. Onların iyiliğini düşündüğümü hissediyorlar" dedi."YEMEK ARTIKLARINI KENDİM TEMİZLİYORUM"Hayvanlara baktıktan sonra artık olan yiyecekleri temizlediğini kaydeden Fatma Özkan, "Her gün günde bir sefer inip hayvanlara yemek ve su dağıtırım. Mahallenin belirli yerlerinde özel kaplarım var. Altlarına gazete serip yiyecek ve su veriyorum. Temiz temiz bakıyorum. Çöp toplayanlara da kapları kaldırmamalarını söylüyorum. Hayvanlar yemek yedikten sonra kendim temizliyorum. Hayvanlar da artık beni tanıyor. Çok güzel anlaşıyoruz" diye konuştu.