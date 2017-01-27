27.01.2017 15:25:00

Saldırıya uğrayan gencin babası konuştu

Nevşehir'de baba ve oğlunun başkasına benzeterek yanlışlıkla saldırdığı gencin babası, 'Artık özür dileseler bile kabul etmiyorum' dedi.

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Nevşehir'de baba ve oğlunun başkasına benzeterek yanlışlıkla saldırdığı gencin babası, "Artık özür dileseler bile kabul etmiyorum" dedi.23 Ocak Pazartesi günü meydana gelen olayda, Berkay S. babası Mehmet S. ile birlikte Sarraflar Çarşısında yürürken gördüğü Tolga Çiflikaya'yı daha önce kendisine saldıran şahsa benzeterek, babasına söyledi. Ardından Baba Mehmet S. ile Berkay S., Tolga Çiflikaya'nın arkasından bağırmaya başladı. O esnada tesadüfen sokakta bulunan sivil polisler olaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak, Berkay S. ile Mehmet S. Tolga Çiflikaya'ya saldırmaya başladı. Esnafın da ayırmaya çalıştığı kavgada Tolga Çiflikaya aldığı darbeler sonrasında yere yığıldı. Polis ekipleri Tolga Çiflikaya'yı olay yerinden uzaklaştırdı.Olayın ardından oğlunun bir başkasına benzetilerek saldırıya uğramasını iş yerinde öğrendiğini ifade eden baba Mehmet Çiflikaya oğluna saldıranlardan şikayetçi olduklarını söyledi. Çiflikaya, "Bu darp olayında şöyle bir şey var. Ben iş yerindeyken çocuğumun dayak yediğini öğrendim. Çocuğumu bir başkasına benzeterek polise şikayet ediyorlar. Polis çocuğumun kolundan tutuyor. Ama baba oğul çocuğumu polisin yanında darp ediyorlar. Bundan ötürü biz o şahıstan davacı olduk. Şuan biz mağdur durumdayız. Çocuğum zor durumda kaldı. Çocuğumun burnu kırık, kafası yarık, kulağı şiş ve şuanda evde istirahat yapıyor. Çok şükür biraz düzelmeye başladı, hafıza kaybı vardı o yerine geldi. Olaydan sonra da karşı taraf ile hiç konuşma imkanımız olmadı" dedi."Özür dileseler bile kabul etmeyiz"Baba Çiflikaya, karşı tarafın özür dileseler bile kabul etmeyeceklerini ifade ederken, "Çünkü karşımızdaki şahsın bir öğretmen olduğunu öğrendik. Bunu kabul edemeyiz. Eğer bir öğretmen bunu yapıyorsa dışarıda ki bir insanın ne yapabileceğini düşünemiyoruz. Bu saatten sonra insanlar bu öğretmene çocuğunu nasıl teslim edebilecekler ben bunu merak ediyorum" diye konuştu.