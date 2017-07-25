25.07.2017 22:59:00

Saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lılara yönelik hava harekatında 9 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lılara yönelik hava harekatında 9 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen PKK'lılara yönelik hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.