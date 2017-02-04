SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Saldırganın eşi, DEAŞ'ın kaçırdığı oğlunun bulunması için Türk yargısından yardım istedi
04.02.2017 01:15:04

Saldırganın eşi, DEAŞ'ın kaçırdığı oğlunun bulunması için Türk yargısından yardım istedi

Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada tutuklanan, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ifadesinde, DEAŞ tarafından kaçırılan oğlunun bulunması için Türk yargısından yardım istedi. Eşinin Pakistan'da DEAŞ'a biat ettiğini söyleyen Nurullayeva, 'Eşim DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmemiz gerektiğini söylemişti' dedi.

Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada tutuklanan, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ifadesinde, DEAŞ tarafından kaçırılan oğlunun bulunması için Türk yargısından yardım istedi. Eşinin Pakistan'da DEAŞ'a biat ettiğini söyleyen Nurullayeva, "Eşim DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmemiz gerektiğini söylemişti" dedi.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 11 şüphelinin sorgusu sona erdi.

İstanbul 6'ıncı Sulh Ceza Hakimliği, 11 şüphelinin "örgüt üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", 2 şüphelinin ise ayrıca "kasten adam öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan isimler arasında yer alan Zarina Nurullayeva 1 buçuk yaşındaki kızıyla birlikte cezaevine gönderildi.

Şüpheli Nurullayeva, hakimlik sorgusunda eşinin yaptığı saldırıdan gözaltına alınınca haberi olduğunu söyledi. DEAŞ militanları tarafından oğlunun nasıl kaçırıldığını da anlatan Nurulleyava ifadesinde, "Bana söylenen suçlamaların çoğu yalandır. 20 gün kaldığım dairede DEAŞ ile ilgili bir mevzu açılmadı ve onlarında DEAŞ örgütü üyesi olduklarına ilişkin bir bilgim yoktur. Ben Türkiye'ye geleli 1 yıl oldu. Eşim Abdulkadir Masharipov ile birlikte İran'dan Türkiye'ye kaçak yollardan geldik. Bir bayana 'Burada kalırsanız zarar görürsünüz' şeklinde bir söz söylemedim" dedi.

"Oğlumu eşimin bilgisi dahilinde İran'a götüreceklerini söylediler"

Olaydan sonra eşimin arkadaşlarının kendisini başka bir yere götürdüğünü belirten şüpheli Nurullayeva, " Kocam olaydan 3 gün önce evden çıktı ve bu olaylar meydana geldi. Ne yaptığına dair bir bilgim yoktur. Eşim bilgisayarla meşguldü. Olaydan sonra beni bir daireden başka bir daireye götürürlerken eşimi sorduğumda, eşimin arkadaşı bana 'Çok şey sorma' dedi. Biz gözaltına alınmadan önce iki kişi gelip çocuğun üstünü giydirmemi ve İran'a götüreceklerini ve eşimin bundan haberi olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

"Eşim Pakistan'da DEAŞ' a biat ettiğini söyledi"

Şüpheli Nurullayeva, kocasının Pakistan'da DEAŞ'a biat ettiğini anlatarak, "Eşim olaydan 3-4 gün önce evden çıktı ve bir daha kendisiyle görüşmedim. Eşim bana Pakistan'da DEAŞ'a biat ettiğini söylemişti. Eşime 'Burada DEAŞ yok, sen kime biat verdin?' diye sordum. Bana 'Burada temsilcisi var ona biat ettim' dedi. Ancak DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmemiz gerektiğini söyledi. Kocam biat etmeden önce ben kendi kendime karar vermiştim. Türkiye'ye gitmek hususunda annemle konuştum. Eğer Türkiye'ye gidersem annem de gelecekti. Bizim yaşadığımızı bölgede savaş vardı. Bundan dolayı Türkiye'de kalmak için karar almıştım. Eşime 'Ben senle Suriye'ye gelmem' dedim" diye konuştu.

"Kocamın yasını tutmamı söylediler"

Saldırıdan sonra bir evden başka bir eve nakledildiğini ve nakil işlemini yapan kişilerin kendisine 'kocanın yasını tut' dediklerini belirten şüpheli Nurullayeva, "Ancak daha sonra gelerek 'Yas tutmana gerek yok, eşin ölmemiş' dedi. Bunu söyleyenin yüzünü görmedim. 'Ne oldu, kocam nereye gitti neden şehit oldu' dedim. O da aban 'Eşin büyük işler yaptı' dedi. Polisler bizi alan kadar haberim yoktu. Gözaltına alındığımda eşimin Reina saldırısının gerçekleştirdiğini öğrendim. O ana kadar haberim yoktu" dedi.

"Oğlumu bulmama yardım edin"

Şüpheli Nurullayeva cep telefonu kullanmadığını söylerek, "Benim telefonum yoktur. Bulunduğum yerde bir bayan şahsın telefonu vardı. O bayanda 'Kocana söyler misin kocamın nerede olduğunu biliyor mu?'diye sordum. Ancak o bayanın eşi 'Oturun oturduğunuz yerde' dedi. Oğlumu bulmama yardım edin. Benim bu işlerle hiçbir alakam yoktur. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Kocam da beni ter etti gitti, iki çocukla ortada kaldım" şeklinde ifade verdi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Ağrı'da 5 tutuklama
Ağrı'da 5 tutuklama
Ağrı merkezli 3 ilde PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı...
04.02.2017 02:08:29
Mars'ta volkanik faaliyet belirtisi
Mars'ta volkanik faaliyet belirtisi
Bilim insanlarının Mars'ta 2 milyar yıl önce volkanik faaliyet olduğuna dair bulgulara ulaştığı belirtildi...
04.02.2017 02:01:26
Kafasından hamam böceği çıktı
Kafasından hamam böceği çıktı
Hindistan'da bir kadının kafasından canlı bir hamam böceğinin çıktığı belirtildi...
04.02.2017 01:57:52
Quaresma'nın sözleşmesi uzatıldı
Quaresma'nın sözleşmesi uzatıldı
Beşiktaş'ın, Portekizli yıldız futbolcusu Quaresma'nın sözleşmesini uzattığı bildirildi...
04.02.2017 00:45:56
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polise silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi...
04.02.2017 00:37:46
Bakan Özlü'den güçlü sistem vurgusu
Bakan Özlü'den güçlü sistem vurgusu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Türkiye güçlü bir sisteme kavuşacak' açıklamasını yaptı...
04.02.2017 00:20:12
'Türkiye için tarihi bir şanstır'
'Türkiye için tarihi bir şanstır'
AB Bakanı Ömer Çelik, Anayasa değişikliği konusunda bu Türkiye için tarihi bir şanstır, dedi...
04.02.2017 00:17:07
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
HDP Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafını paylaştı
HDP Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafını paylaştı
Bakan açıkladı, doları olan yandı!
Bakan açıkladı, doları olan yandı!
Astana'ya katılan Suriyeli muhalifler: 'Ülke gerçeklerinden kopuk sözde muhalifler...'
Astana'ya katılan Suriyeli muhalifler: 'Ülke gerçeklerinden kopuk sözde muhalifler...'
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
ABD ordusuna darbe çağrısı yapıldı
ABD ordusuna darbe çağrısı yapıldı
4 Arap ülkesinden İran'a çağrı!
4 Arap ülkesinden İran'a çağrı!
Trump'ın Ortadoğu danışmanı İsrail yanlısı falanjist bir militan: Phares
Trump'ın Ortadoğu danışmanı İsrail yanlısı falanjist bir militan: Phares
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları