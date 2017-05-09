09.05.2017 17:45:48

Saldırganı yakalamak için binlerce saatlik görüntü incelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un yakalanması için 7 bin 200 saatlik kamera görüntüsü izlendiği belirtildi - Soruşturma kapsamında, örgütsel amaçlar doğrultusunda yabancı teröristlerin barındırıldığı 152 adreste arama yaptırıldığı, vatandaşların 2 bin 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un yakalanması için 7 bin 200 saatlik kamera görüntüsü izlendiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan 90 sayfalık iddianamede, 58'i yabancı olmak üzere aralarında Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçarslan'ın da bulunduğu 112 mağdur müşteki bulunuyor.

Saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmaların detaylarının yer aldığı iddianamede, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Sefaköy, Silivri, Pendik ve Esenyurt'ta tespit edilen DEAŞ terör örgütünün "madafa" olarak tabir ettiği, örgütsel amaçlar doğrultusunda kullandığı teröristlerin barındırıldığı 152 adreste arama yaptırıldığı aktarıldı.

Vatandaşlarca yapılan 2 bin 142 ihbarın değerlendirildiği ve 61 DEAŞ şüphelisinin başta İstanbul olmak üzere Kayseri, Konya ve Hatay'da gözaltına alındığı bilgisi verilen iddianamede, operasyon kapsamında 642 yabancı uyruklu kişinin kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 6458 sayılı kanuna göre sınır dışı edildiği kaydedildi.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan Masharipov'un yakalanması için 7 bin 200 saatlik kamera görüntüsü izlendiğine işaret edildi.

- "Kod adı dışında bilgi bulunmuyordu"

İddianamede, 16 Ocak 2017'de 5 ilçede 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu, 1 Ocak 2017 itibarıyla açık kimlik ve eşkal bilgileri bilinmeyen, yurda illegal yollardan giriş yapan "Ebu Muhammed El Horasani" kod ismi dışında hakkında bilgi bulunmayan Masharipov ile DEAŞ mensubu sÌ§uÌˆpheliler Tene Traore, Dina Ailaa Eid Sayed Ahmed, Aysha Muhammed ve Ali Jameel Muhammed'in, IÌ‡stanbul Emniyet MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆ TEM SÌ§ube MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆ ve MIÌ‡T goÌˆrevlilerinin olagÌ†anuÌˆstuÌˆ cÌ§alısÌ§ma ve gayretleri sonucu yakalandığı anlatıldı.

AcÌ§ık kimliği bilinmeyen, "Tulpar", "Haku", "Mustafa Darsun", "Ebu Halid", "Muhammed Abdullah" kod adlı sÌ§uÌˆphelilerle halen firari olan IÌ‡lyas Aydın, Yunuscan Türkistanlı, IÌ‡sa Gül, IÌ‡slam Atabiev, Yusuf Nasır, Usman Sabirov, Khushnudbek Fazlıdınnov, AysÌ§a Yamin, Avazbek Adiljanov isimli DEASÌ§ teroÌˆr oÌˆrguÌˆtuÌˆ mensubu sÌ§uÌˆpheliler hakkındaki sorusÌ§turmanın ayrıldığına iddianamede değinildi.

İddianamede, teroÌˆr saldırısı talimatının Suriye'de cÌ§atısÌ§ma boÌˆlgelerinde faaliyet goÌˆsteren, DEASÌ§'ın üst düzey sorumlularından Rusya vatandasÌ§ı "Ebu Cihad" kod adlı IÌ‡slam Atabiev tarafından, sÌ§uÌˆpheli Masharipov'a verildigÌ†inin tespit edildiği vurgulandı.

- "Ailesine sahip çıkılacak" vaadi

Şüpheli MasharıÌ‡pov'a ait tablette ele gecÌ§irilen ve IÌ‡slam Atabiev tarafından RuscÌ§a goÌˆnderilen eylem talimatının TuÌˆrkcÌ§e desÌ§ifresi, iddianamede şu şekilde yer aldı:

"Öncelikle ben sana burada şifreli olarak, güvenli bir şekilde ses kaydı gönderiyorum. Allah yolunda köpeklere, kafirlere göstermek gerekli, onlar hiçbir yerde güvenli değiller. Onlar düşünmesinler, İstanbul güvenli diye. Bu Türkiye'yi öldürün, dağıtın, gecesini gündüz yapın. Bir kere yapmanın bin kere söylemeden daha iyi olduğunu gösterin. Eğer bizim bundan sonra bağlantımız olmazsa, sen Allah'dan dile bizim cihadımızı, şehadetimizi kabul etsin."

İddianamede, eylem sonrası MasharıÌ‡pov'un ailesine terör örgütü DEAŞ'ın sahip cÌ§ıkacagÌ†ı, bu konuda bir endisÌ§esi olmaması gerektigÌ†i anlatılarak, eylemden oÌˆnce kendisi gibi başka bir eylem yapacak biri ile de görüşeceğine dair "Ebu Cihad" kod adlı İslam Atabiev'in sesli anlatımlarının bulunduğu vurgulandı.

- Telefon listesindeki numaraların irtibatları

"Muaviye" kod adlı Abdurrauf Sert'in sorumlu oldugÌ†u Zeytinburnu ilçesindeki adreste sÌ§uÌˆpheli Yasser Mahamed Salem Radown'un da teroÌˆrist oldugÌ†u degÌ†erlendirilen pasaportsuz 10 kisÌ§i ile yakalandığı ifade edilen iddianamede, Radown'un cÌ§atısÌ§ma boÌˆlgelerinde DEASÌ§ buÌˆnyesinde "kadı" olarak goÌˆrev yaptıgÌ†ının tespit edildiğine vurgu yapıldı.

ŞuÌˆpheli Radown'un da kod adının "Ebu Cihad" oldugÌ†unun anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, bu şüphelinin uÌˆst aramasında cÌ§ıkan not defterinde cÌ§esÌ§itli iller, numaralar ve adreslerin yazılı oldugÌ†u, bu defterde yazılı olan bazı numaraların son bir yıldaki irtibatlarında cÌ§atısÌ§ma boÌˆlgeleri ile irtibatlı DEASÌ§ teroÌˆr oÌˆrguÌˆtuÌˆ uÌˆyelerine ait olduğunun belirlendiği ifade edildi.

İddianamede, söz konusu defterdeki telefon numaraların bazılarının yine son bir yıldaki irtibatlarından terör örgünün sözde üst düzey yöneticisi "Ebubekir" kod adlı İlhami Balı olmak üzere örgütün sorumlularıyla bağlantılı oldukları aktarılarak, listedeki telefon numaralarından birinin cÌ§atısÌ§ma boÌˆlgeleri ve DEAŞ'ın intihar saldırısı listesine adını yazdıran kişilerle de bağlantılı olduklarının ortaya çıktığı bildirildi.

SÌ§uÌˆpheli Rudown'un makatına gizledigÌ†i cep telefonunda birden fazla silah fotogÌ†rafının oldugÌ†u anlatılan iddianamede, cÌ§atısÌ§ma boÌˆlgelerinde teroÌˆr faaliyetlerinde bulunan zanlının, Reina saldırısı benzeri ya da canlı bomba eylemi yapabilecek potansiyeli olan DEASÌ§ mensubu olduğu değerlendirmesi yapıldı.

- "Otobüs muavininin dikkati"

Şüphelilerden Omar Asım'ın da terör örgütü DEASÌ§'ın aktif mensubu olduğuna yer verilen iddianamede, Asım'ın şüphelilerden Mehmet Ekenler tarafından 15 Aralık 2016'da Konya'dan IÌ‡stanbul'a giden bir yolcu otobuÌˆsuÌˆne Bayrampaşa'daki otogarda teslim edilmek uÌˆzere emanet esÌ§ya verildiği anlatıldı.

İddianamede, yolcu otobuÌˆsuÌˆnün muavini ve sÌ§ofoÌˆruÌˆnuÌˆn emanet esÌ§yadan sÌ§uÌˆphelenerek paketi Afyon'da kontrol etmeleri sonucu makarna paketine sarılı bir adet tabanca buldukları belirtilerek, paketin icÌ§inden silah alınarak paketin kapatılması sonrası IÌ‡stanbul'da alıcıya kadar takip edilmesi ve sÌ§uÌˆphelilerin yakalanması talimatı verildiği kaydedildi.

Takip sonucunda İstanbul'da otogarda emanet esÌ§yayı almak uÌˆzere gelen Uygur asıllı CÌ§in vatandasÌ§ları sÌ§uÌˆpheliler Omar Asım ile Abuliezi Abuduhamiti'nin yakalandığına işaret edilen iddianamede, Asım'ın Masharipov ile aynı huÌˆcrede aktif faaliyet yuÌˆruÌˆttüğü dile getirildi.

İddianamede, şuÌˆpheli Marhaba Abduloeva'nın, Reina saldırısının planlayıcılarından "Yusuf" kod IÌ‡lyas Mamaşaripov'un esÌ§i ve DEASÌ§ üyesi olduğu belirtilerek, "Reina eylemini gercÌ§eklesÌ§tiren sÌ§uÌˆpheli Abdulkadir Masharipov ve ailesi ile eylem tarihine kadar aynı konutta 20 guÌˆn birlikte kalmısÌ§lardır. 1 Ocak 2017 guÌˆnuÌˆ saat 01.30 sıralarında Reina eylemini gercÌ§eklesÌ§tiren sÌ§uÌˆphelinin esÌ§ine, 'buralarda kalırsanız zarar goÌˆruÌˆrsuÌˆnuÌˆz' diyerek konuttan ayrıldıgÌ†ını ifadesinde belirtmisÌ§ olup, gercÌ§eklesÌ§tirilen eylemden bilgisi oldugÌ†u anlasÌ§ılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede ayrıca, şüphelilerin çoğunun yazışmalarında "Telegram" uygulamasıyla birbirleriyle irtibat kurduklarına vurgu yapıldı.