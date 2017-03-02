02.03.2017 10:50:49

Şakirpaşa SEYMER açıldı

Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezlerinin 11. si Şakirpaşa Mahallesi'nde açıldı. Açılışı yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni SEYMER'in hayırlı olmasını diledi.

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Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezlerinin 11. si Şakirpaşa Mahallesi'nde açıldı. Açılışı yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni SEYMER'in hayırlı olmasını diledi.Yeni SEYMER hayırlı olsunAdana'nın Seyhan Belediyesi'nin meslek edindirme merkezi olan SEYMER'lerin 11. si Şakirpaşa Mahallesi'nde açıldı. 10 farklı binada aktif olarak kurslara devam eden 2 bin 800 öğrencisi ve yıl genelinde 8 bine yakın kişiye eğitim vererek istihdama katkı sağlayan SEYMER'lere büyük önem verdiklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 11. sini açtıkları ve 7 sınıfta eğitim verecek Şakirpaşa SEYMER'in hayırlı olmasını diledi.Hedefimiz kadınların aile ekonomisine katkı koymasını sağlamakHedeflerinin kadınları evden çıkartıp aile ekonomisine katkı koymak olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, yapılan çalışmalarla bu amaçlarına ulaştıklarını belirti. Başkan Karalar, "Benim halkım mutluluğu çok özlemiş çok. Adana halkı mutluluğu çok özlemiş. Bizde gücümüzün kudretimizin paramızın elverdiği sürece size hizmet ediyoruz. Burulara hiç görülmediği kadar yol yaptık, hizmet yaptık. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi biz hiç aza razı olmayız daha çok hizmet gerekiyor daha çok hizmet yapacağız inşallah. Meslek edindirme kurslarına 8 bin kadın geliyor. Hedefimiz bunun 2 katı hedefimiz kadını 2 duvardan çıkartıp evde kalmasını engelleyip el emiği göz nurunu satıp ailesine bir nebze ekonomik katkı yapmasını da sağlamak. Bu konuda güzel iş yaptığımızı görüyorum" şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından Başkan Zeydan Karalar, SEYMER okuma yazma kursuna katılıp okuma yazma öğrenen Fatma Can, Naciye Şahin, Hayat Yalçın'a sertifikalarını verdi. Daha sonra ise SEYMER binasının açılışı gerçekleşti.