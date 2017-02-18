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'Sakın ha tapuyu kaptırmayın'
18.02.2017 20:46:30

'Sakın ha tapuyu kaptırmayın'

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, anayasa değişikliğiyle ilgili referanduma ilişkin, 'Bu oy çok kıymetli

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, anayasa değişikliğiyle ilgili referanduma ilişkin, "Bu oy çok kıymetli. Bu oyunuzun kıymetini bilin. Sakın ha tapuyu kaptırmayın. Hem gecekondunun tapusunu, hem de devletin tapusunu" dedi.

CHP, referandum çalışmalarının Türkiye'nin dört bir yanında startını verdi. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın katılımıyla 'Hayır' etkinliği düzenlendi. CHP'li Milletvekili Deniz Baykal, anayasa değişikliğine ilişkin, "Türkiye niçin birdenbire bir anayasa krizi içine çekildi? Böyle bir milli ihtiyaç ya da talep mi var? Bu anayasa taslağı, tepeden inme bir anayasa taslağıdır. Bu anayasa taslağı, aşağıdan yukarıya milletin ihtiyacı, arayışı ya da talebinden kaynaklanan bir anayasa değişikliği değildir. Bunu çok iyi bilelim" dedi.

Türkiye'nin tarihi bir kırılma noktasına doğru yaklaştığını ifade eden Baykal, bu aşamada büyük bir milli görev duygusu içinde Zeytinburnu'ndan başlayarak görev yapmak üzere yola çıktıklarını söyledi. Siyaset yapmak üzere değil, bir vatan görevi yapmak üzere etkinlikte olduğu aktaran Baykal, "Milli bir sorumluluk duygusu ve duyarlılık içinde, bütün Türkiye'yi hangi siyasi anlayıştan, etnik kimlikten, inançtan ve mezhepten olursa olsun, Türkiye'nin bütün insanlarını daha iyi günlere taşıyacağına inandığımız bir anayasal düzeni savunmak için bir arada bulunuyoruz. Türkiye niçin birdenbire bir anayasa krizi içine çekildi? Böyle bir milli ihtiyaç ya da talep mi var? Bu anayasa taslağı, tepeden inme bir anayasa taslağıdır. Bu anayasa taslağı, aşağıdan yukarıya milletin ihtiyacı, arayışı ya da talebinden kaynaklanan bir anayasa değişikliği değildir" dedi.

12 Eylül Anayasası'nın sahibi olduğuna dikkat çeken Baykal, "Bu anayasanın sahibi olmadığına ve anayasanın arkasındaki irade belli. Sahibinin sesidir bu anayasa. Sahibi arkasındadır. Meclis'teki milletvekillerinin daha okumadan imzalamadığı bir anayasa. Boş kağıda imza atarak Meclise sunulmuş bir anayasa. Bu anayasa kamuoyunda yavaş yavaş anlaşılıyor. Daha tam anlaşılmadı. Niye anlaşılmadı, anlatılmasına fırsat vermediler. Kapsamlı bir değerlendirme ve konuşma yapılmadan, Meclis'te 10'ar dakikalık konuşmalarla, Meclis televizyonu kapatılarak, konuşturulmayarak, Türkiye tarihinin en önemli konusu olup bittiye getirilmek istendi. Konuşulsun istenmiyor. Bırak herkes konuşsun, düşüncesini söylesin. Bunu istemediler. Bu anayasa değişikliği 2019 yılında yürürlüğe girecek. 2019 yılında yürürlüğe girecek anayasanın kapsamlı müzakeresini bile içlerine sindiremediler" şeklinde konuştu.

"BU 'HAYIR'IN HİÇBİR SAHİBİ YOK"

Bugün Türkiye'de giderek kabaran ve yükselen anayasaya hayır dalgası olduğunu savunan Baykal, "Bu siyaseti bir partinin organize ettiği bir hayır dalgası değil. Bu hayırın hiçbir sahibi yoktur. Bu hayırı yönlendiren ve yöneten kimse yoktur. Bu hayır milletin ve halkın hayırıdır. Ben buraya CHP'li olarak değil, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak geldim" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Meclisin olduğunu ifade eden Baykal, "Ana hatlarıyla getirilen anayasanın temel niteliği tek adam inşa etmeye yönelik olmasıdır. Bunu söyleyince rahatsız oluyorlar AK Partililer ama gerçek bu. Tek adam anayasasıdır bu. Türkiye 80 milyonluk ülke, Meclis'i o 80 milyon seçiyor. İçinde her düşünceden, anlayıştan, coğrafyadan, inançtan ve kökenden bütün vatandaşlar bir aradayız. 80 milyon bir aradayız. O 80 milyon nereye yansıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıyor. Peki arkadaş sen seçileceksin en fazla ne kadar oyla? Yüzde 51 ile. Öbür yüzde 49-50 ne olacak. O zaman ne yapacaksın, yüzde 50 ile oy aldığını bilip Meclise saygı göstereceksin. Meclis seni denetleyecek. Ancak 80 milyonluk ülkenin kaderini tek bir kişiye bırakmayı teklif etmenin kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur" açıklamasında bulundu.

"SAKIN HA TAPUYU KAPTIRMAYIN"

Hükümetin Suriye'de uyguladığı dış politikayı da eleştiren Baykal, "Güçlü devletlerin karşılarında tek adam istediklerini ifade ederek, tek adamı ikna etmenin, mümkün olduğunu söyledi. Baykal, "Bu oyu çok kıymetli, bu oyunuzun kıymetini bilin, bu oy olağan üstü önemli. Sakın ha tapuyu kaptırmayın. Hem gecekondunun tapusunu, hem de devletin tapusunu. İkisi de senin elinde, ikisi de senin hakkın. O sana atalarında kaldı" şeklinde konuştu.

(Selim Bayraktar(İHA)
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