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Sakarya Üniversitesinde 'Hocalı Soykırımı' anlatıldı
23.02.2017 17:55:55

Sakarya Üniversitesinde 'Hocalı Soykırımı' anlatıldı

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) 'Ermeni Mezalimi ve Hocalı Soykırımı' paneli geniş katılımla gerçekleşti.

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) 'Ermeni Mezalimi ve Hocalı Soykırımı' paneli geniş katılımla gerçekleşti.

Sakarya Üniversitesi Azerbaycan Öğrenci Topluluğu tarafından SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 'Ermeni Mezalimi ve Hocalı Soykırımı' paneli gerçekleşti. Panele Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Göksel Gülbey, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Köksal Şahin, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Öğrencisi Orhan Veli ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Göksel Gülbey bir konuşma yaptı.

"Ermenistan eski cumhurbaşkanı Robert Kocharyan'ın yargılanması lazım"

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Kocharyan'ın katliamdan dolayı yargılanması gerektiğini belirten Başkan Göksel Gülbey, "Ermenilerin istediği Dağlık Karabağ bölgesi. Yani hanlık bölgesi. Hocalı denilen yer ise bu Dağlık Karabağ bölgesine tam tepe noktadan bakan ve bölgeye hakim olan bir noktada bulunan ve havaalanı olan bir kasaba. 11 bin nüfusu olan bir kasaba, orada 613 kişiyi katletmişler. Bir vahşi hayvanın bile yapamayacağı bu kadar zulümün olduğu bir yerde ve bu insanların bize göre hukukun önüne çıkması lazım. Başta Serj Sarkisyan ve Ermenistan eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Robert Kocharyan'ın bu konu hakkında yargılanması lazım" dedi.

"Ermenistan Karadeniz bölgesinden toprak istiyor"

Ermenistan ülkesinin Karadeniz bölgesinden toprak istediğini söyleyen Başkan Gülbey, "Türkiye'de şuanda 57 tane Ermeni vakfı var ve bu vakıfların 52 tanesi İstanbul'da. Hatay, Diyarbakır, Kayseri bu şekilde 5 adet İstanbul dışında var. Bu vakıfların Türkiye'deki yıllık gelirleri 5 milyon dolar. En son görüştükleri ve istedikleri yer şuanda Çankaya Köşkü. Ermeniler şuanda Türkiye'de en güçlü lobi maalesef. Ermenilerin şuanda Türkiye'de 102 yılda 700 bin web sayfaları var, soykırım ile alakalı. Bizlerin ise 25 bin web sayfamız var. Ermenistan yeni bir çalışma alanı açtı kendine Rize, Artvin'de Hemşinlilerle ilgili çalışmaya başladılar, Karadeniz'den toprak istiyorlar şuanda. Bu konuda bizlerin Güneydoğu'da yaptığımız çalışmalarda özellikle Muş ve diğer bölgelerde eski yapıtlarda bir çalışmaları var ve bu bölgeleri özellikle PKK ve HDP yönleri ile durmadan orada konferans ve paneller yaparak bu konuda Güneydoğu'da çalışma peşindeler. Bu konular hakkında oradaki halkımızı aydınlatmamız lazım" diye konuştu.

"Bu kan bizi ne zaman harekete geçirecek"

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Göksel Gülbey konuşmasının devamında, "Devam eden bir terörizm. 1800'lü yıllarda İran tarafında sonra 1915'te buralarda, 1992'de Hocalı'da bu tür katliamlar yapıldı. Bizde asil kan damarlarınızda mevcuttur denilmiş, biz bu kadar katliam gördük Doğu Türkistan'ı gördük, Hocalıyı gördük, Suriye ve Irak Türkmenleri katliamlarını gördük yani her tarafta katledilen Türk. Peki her tarafta Türkler katlediliyor da bizler ne zaman ayağa kalkacağız, ne zaman bu kan bizi harekete geçirecek. Ben hala bu suskunluğu, bu durgunluğu, bu vurdumduymazlığı anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.
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