22.02.2017 17:45:20

Sakarya'nın Sapanca ilçesine 5 yıldızlı otel yapılacak

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılacak olan 5 yıldızlı otelin sözleşmesi imzalandı.

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılacak olan 5 yıldızlı otelin sözleşmesi imzalandı.Sakarya Valiliğinde düzenlenen imza törenine Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş olmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Elite World Oteller Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Elik, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, kurum müdürleri ve basın mensuplarını katıldı. Törende Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bir yerde otelleri bulunan Elite oteller grubunu daha önce Sapancamızda İtalyan kampı olarak bilenen ve atil vaziyette duran araziyi değerlendirmek suretiyle, turizme kazandırmak suretiyle 95 milyon TL'lik bir yatırıma maal olacak. Kongre turizminin de yapılacağı şekilde büyük olan bir oteli inşaa etmek üzere, gereken sözleşmeyi imzalamak üzere bir araya geldik. Ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Elite World Oteller Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Elik: "Elite Otel olarak 1974'ten bu yana turizmde faaliyet gösteriyoruz. 2008 yılından bu yana ise başta İstanbul olmak üzere tüm ülkede yatırımlarımıza hız verdik. Turizm severleri dünyanın 4 bir yanında ağırlamaya çalışıyoruz. Elite Otel Sapanca'da en büyük otel olacak. Bu sayede yerel ekonomiye, turizme ve istihdama katkı sağlayacak. Doğaya dost, a sınıfı enerji, yeşil sertifikalı otel açıyoruz. Yapılacak olan otelimiz hayırlı olsun" diye konuştu.Sapanca ilçesi Göl Mahallesinde yapılacak 400 odalı, 800 yataklı otelin 220 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.