29.01.2017 15:56:09

Sakarya Nehri'ne atlayan şahıs kurtarıldı

Sakarya Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kurtarılarak tedavi altına alındı.

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Sakarya Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kurtarılarak tedavi altına alındı.Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Geyve ilçesinde sağlık çalışanı E.C., Alifuatpaşa Mahallesi Beyazıt Köprüsü üzerinden Sakarya Nehri'ne atlarak intihar girişiminde bulundu. Durumu gören vatandaşlar hemen nehre atlayarak şahsı nehirden çıkardı. Daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edilen E.C., ambulansla Geyve Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.