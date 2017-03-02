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02.03.2017 19:26:34
Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu
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İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul Avrupa yakasındaki 6 ilçenin bazı bölgelerinde, 5 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak.
02.03.2017 20:08:16
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü yandı
İstanbul Bayrampaşa'da bir yolcu otobüsü, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
02.03.2017 19:53:03
Timuroğlu kardeşini uykudan uyandırıp neden öldürdü?
24 yaşındaKİ Ceylan Timuroğlu, ağabeyi tarafından neden öldürüldü?
02.03.2017 19:16:55
Maden ocağındaki kontrollü patlamada 1 işçi öldü!
Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki krom madeninde kontrollü patlama sırasında yaralanan 39 yaşındaki Sezgin Altın, yaşamını yitirdi.
02.03.2017 19:07:19
Deprem hükümet konağını yıktı
Adıyaman'daki 5,8 büyüklüğündeki depremde hükümet konağı yıkıldı.
02.03.2017 17:25:26
Ağrı Valisi: Boş bir belediyeyi devraldık
Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın, “Biz aslında boş olan bir belediyeyi devraldık. Kimsenin olmadığı bir belediyeyi, hiçbir çalışmanın olmadığı belediyeyi devraldık” dedi.
02.03.2017 17:16:02
Türk ve Yunan savaş gemileri Kardak’ta
Türk ve Yunan savaş gemileri Kardak Kayalıklarına karşı karşıya geldi. Türk savaş gemisini gören Yunan savaş gemisi kayalıklara yaklaşamadan geri döndü.
02.03.2017 16:20:51
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'Malatya ve çevresinde bir deprem bekliyorduk'
Bakan Bozdağ'dan Almanya'da iptal edilen programla il
Basketbol: PTT Kadınlar Türkiye Kupası
Ağrı'da terör operasyonu
PTT Kadınlar Türkiye Kupası
Bakan Bozdağ'dan Almanya'nın iptal kararına tepki
'Türk milletini sevindirmeye devam edeceğiz'
Antalya'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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