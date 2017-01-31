31.01.2017 18:08:47

Sakarya ekonometri kış seminerleri sona erdi

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Finansal Ekonometri Bölümü koordinatörlüğünde düzenlenen Sakarya Ekonometri Kış Seminerleri (SES) sona erdi.

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Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Finansal Ekonometri Bölümü koordinatörlüğünde düzenlenen Sakarya Ekonometri Kış Seminerleri (SES) sona erdi.Bu sene ilk defa kış mevsiminde düzenlenmesine rağmen yine yoğun ilgi gören SES'e Türkiye'nin 25 farklı üniversitesinden 60'a yakın akademisyen katılım gösterdi. Seminer sonunda katılımcılara sertifikalarını sunan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bu tür programların akademi dünyası için oldukça faydalı olduğunu belirterek, gelecek dönemlerde de SES'e her türlü katkının verileceğini ifade etti. Rektör Elmas, katılımcılara sonraki çalışmalarında başarılar diledi.SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mahmut Bilen ise SES kapsamında ders veren öğretim üyelerine teşekkür etti. Olumsuz hava şartlarına rağmen dersleri takip eden katılımcıları tebrik eden Prof. Dr. Bilen, seminerlere olan büyük ilginin katlanarak devam etmesinin, seminerin kalitesini açıkça gösterdiğini söyledi.Finansal Ekonometri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Veli Yılancı de gelecek dönemlerde açılacak yeni modüller için katılımcılara yapılan anketlerin sonuçlarından yararlanılacağı bilgisini iletti. Seminere yapmış oldukları katkılar dolayısıyla Mücahit Aydın, Gürkan Malcıoğlu, Anıl Çekiç, Oğuz Kırman ve Mustafa Küçük'e teşekkür belgelerinin verilmesiyle seminer sona erdi.