03.03.2017 15:48:15

Sakarya'daki silahlı saldırı

AK Parti Kocaali İlçe Gençlik Kolları Başkanı Namaz'ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

AK Parti Kocaali İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Namaz'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Yalı Mahallesi'nde arkadaşıyla bir restoranda yemek yedikten sonra sahilde yürüyüş yapan Namaz'ın, silahlı saldırıya uğramasının ardından konuyla bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını ifade ettikleri belirtildi.

Bu arada Selçuk Namaz, tedavi gördüğü Yenikent Devlet Hastanesinden taburcu edildi.

Kocaeli'nin Yalı Mahallesi'nde önceki gün arkadaşıyla restoranda yemek yedikten sonra sahilde yürüyüş yapan AK Parti Kocaali İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Namaz, henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramış ve bacağından yaralanmıştı.