28.02.2017 01:13:43

Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması

Twitter'da 'paralel yapı deşifre' hesabından birçok siyasetçi ve bürokrat hakkında iddialarda bulunduğu öne sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "paralel yapı deşifre" hesabını kullandığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklandı. Soruşturmayla ilgili tutuklu sayısı ikiye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Twitter'da siyasetçi ve bürokratların da aralarında olduğu bazı kişiler hakkında iddialar ortaya attığı ileri sürülen "paralel yapı deşifre" hesabını kullandığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 3 kişinin savcılık sorguları tamamlandı.

Şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye çıkarıldı.

Bu kişilerden memur Cüneyt A. tutuklandı, A.K.F. ve A.A. ise serbest bırakıldı.

Daha önce emekli astsubay M.D'nin de tutuklandığı soruşturmada tutuklu sayısı ikiye çıktı.

Soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "paralel yapı deşifre" hesabı, siyasetçi ve bürokratların da bulunduğu kişiler hakkında iddialarda bulunulması üzerine takibe alınmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hesabın emekli astsubay M.D'ye ait olduğu tespit edilmişti.

Ekiplerce, Balıkesir'de daha önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.D'nin, hesabı geçen yıl şubat ayında açtığı öğrenilmişti. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanmış, eşi İ.D. ise serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Twitter'daki söz konusu hesabı kullandığı belirlenen Cüneyt A, A.K.F. ve A.A'yı da gözaltına almıştı.