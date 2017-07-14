14.07.2017 11:33:42

Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Adapazarı'ndan Kuzuluk istikametine giden otomobil sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole uçtu. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobil içinde bulunan ve sıkışan Zülkarneyn K., Tuba Nur K., Emine K. ve Nuran T., isimli kişiler olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye grup amirliği ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Yaralılardan durumu ağır olan Zülkarneyn K., sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.