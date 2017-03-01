01.03.2017 22:29:00

Sakarya'da 'Tarihin Satır Araları' söyleşisi

Karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, etkinlikte, tarihte ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan kahramanlık hikayelerini anlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sürdürülen "Hasbihal Gençlik Sohbetleri" kapsamında, Sakarya'da karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan'ın katılımıyla "Tarihin Satır Araları" söyleşi programı düzenlendi.

Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'ndeki programda gençlerle bir araya gelen Kaçan, tarihte ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan kahramanlık hikayelerini anlattı.

Türk sanat müziği sanatçısı Eda Karaytuğ ve müzisyen grubunun da eşlik ettiği programda, Kaçan'ın, Çanakkale Savaşı sırasında Fransız askerlerini yenilgiye uğratan 17. Alay Komutanı Yarbay Hasan'ın, su vermek istediği yaralı Fransız asker tarafından hançerlenerek öldürülmesini anlatması, ilgiyle izlendi.

Kaçan, Kılıçarslan'dan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Paşa'ya, Ömer Halisdemir'den Fethi Sekin'e ne kadar kahraman varsa hepsinin bir ana kuzusu olduğunu söyledi.

Hepsini bir annenin doğurduğunu aktaran Kaçan, "Biz, o anaların ayaklarının altını öpmez de ne yaparız? Analarımızın kıymetini bilelim." diye konuştu.

Kaçan, Türk milletinin her zaman uyanık olması gerektiğini vurgulayarak, "Aman ne kadar rahat ve güzel, her şey yolunda. 'Köprüler, tüneller, bunların hepsi var.' deyip sırtınızı öyle yasladığınızda rehavete düşmeyin, gevşemeyin. Allah, şehitlerimize rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Çanakkale türküsünü seslendiren Eda Karaytuğ'a, salondakiler Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Programı, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Emin Dursun, İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Çelikel ve gençler izledi.

Çelikel, etkinliğin sonunda Kaçan ve Karaytuğ'a, Türk bayrağının olduğu tablo hediye etti.