01.02.2017 19:51:49

Sakarya'da silah kaçakçılarına operasyon

SAKARYA (İHA) â€' Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

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SAKARYA (İHA) â€" Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda 155 gram esrar, 30 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet gece görüş dürbünü, 4 adet araç telsizi ve 1 adet frekans yükseltici ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.