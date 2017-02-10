10.02.2017 22:52:16

Sakarya'da polis ve jandarmadan 'huzur' operasyonu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde 'huzur' operasyonu yaptı.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde 'huzur' operasyonu yaptı.Türkiye genelinde 81 ilde üçüncü kez huzur operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin giriş ve çıkış noktalarında, iş yerleri, kafeler, parklar, eğlence mekanları, metruk binalar ve birçok yerde uygulama yaptı. Akşam saatlerinde yapılan uygulamaya Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri de destek verdi. Polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin "Genel Bilgi Tarama (GBT)" sorgusunu yaparken, çok sayıda aracı da kontrol etti.