31.07.2017 21:30:12

Sakarya'da otomobilin çarptığı 2 kadın ağır yaralandı

Karasu ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı 2 kadın ağır yaralandı.



Karasu-Kocaali yolu üzerinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki 34 NZ 0711 plakalı otomobil, hastane sapağı önündeki yaya geçidinden geçmekte olan Asiye Gündoğdu (55) ve Algün Ayın'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadınlar ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Karasu Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.





