29.12.2016 19:27:08

Sakarya'da okullara kar tatili

Sakarya'da okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

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Sakarya'da okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle Sakarya Valiliği, 30 Aralık Cuma günü tedbir amaçlı il genelindeki tüm okulları tatil ettiğini duyurdu.