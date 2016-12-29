29.12.2016 12:10:28

Sakarya'da kaza: 1 yaralı

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Karasu yönünden ana yola çıkmaya çalışan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon ile Adapazarı istikametinden Kaynarca yönüne ilerlemekte olan Esat A. idaresindeki kamyonet kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu kamyonet sürücüsü Esat A. yaralandı.Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil ekipleri ile önce Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi'ne daha sonrada Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.