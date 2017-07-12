12.07.2017 16:27:54

Sakarya'da IŞİD operasyonu : 9 gözaltı

Sakarya'da yapılan operasyon sonucu 1'i kadın olmak üzere toplam 9 IŞİD'li gözaltına alındı.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü vesilesi ile düzenlenen etkinliklere eylem hazırlığında olan IŞİD'lilere yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında Sakarya'da da bir operasyon düzenlendi. Polis ekipleri Karasu ilçesi yalı mahallesinde bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri kadın olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.



Şahısların sorgularının Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi.