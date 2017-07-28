28.07.2017 17:09:05

Sakarya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen çeşitli meslek gruplarından 13 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince (KOM) ikametlerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilerek İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.