27.07.2017 15:55:01

Sakarya'da çiftlikte 1 ton 400 kilo eroin ele geçirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir tavuk çiftliğine düzenlenen operasyonda 1 ton 400 kilogram ele geçirildi. Uyuşturucu madde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusunda sergilendi.



Dün sabah saatlerinde Hendek'in Lütfiye Mahalle'sindeki bir tavuk çiftliğine baskın düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile jandarmanın da destek verdiği baskında yaklaşık 1 ton 400 kilo eroin ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirmişti.



POLİS, ZANLI RIFAT B'Yİ ORMAN İŞÇİSİ KILIĞINA GİREREK TAKİP ETMİŞ



İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın yönettiği operasyonda 7 kişinin de gözaltına alındığı kaydedilirken, uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen çiftlikte ele geçirilen uyuşturucu maddenin, son yıllarda karada tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu öğrenildi.



Operasyon, polisin her gün düzenli olarak İstanbul Bahçelievler'den Sakarya'nın Hendek ilçesine giden Rıfat B. adlı şahsı takibiyle başladı. 1998 yılında uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hüküm giydiği öğrenilen Rıfat B.'yi 'orman işçisi' kılığına girerek 10 gün boyunca takip eden narkotik polisi, 11'inci gününde İstanbul'dan Sakarya'nın Hendek ilçesine aracıyla yola çıkan zanlıyı Çamlıca gişelerde durdurarak etkisiz hale getirdi.



ÇİFTLİKTEKİ TÜNELLER HER GÜN ATILAN BETONLARLA GİZLENMİŞ



Ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından operasyon talimatı alan polis, Hendek'in Lütfiye Mahalle'sindeki 60 bin civcivin yer aldığı tavuk ve mantar üretim çiftliğine baskın düzenledi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile jandarmanın da destek verdiği operasyon sırasında çiftliğe giden tüm yollar ulaşıma kapatıldı. Emniyette "Maya" ve "Zoro" adlı dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyonda, binalar arasında tüneller ile bağlantı kurulduğunu tespit eden polis, tünellerde yeni atılmış beton tespit etti. Kazılan tünellerin her gün atılan betonla örtüldüğünü tespit eden polis, tünellerle örülen tavuk ve mantar çiftliğinde eroin dolu paketler ve eroin yapımında kullanılan bidonlar içerisindeki kimyasal maddeleri tespit etti.



TAKİP EDİLEN ŞÜPHELİ RIFAT B. 15 YIL AYNI SUÇTAN HÜKÜM GİYMİŞ



Olay ile ilgili Rıfat B. ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alınırken, gaz maskesi ile girilen tünellerde yaklaşık 1 ton 400 kilo eroin ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddelere el konuldu. Binalar arasında tüneller ile bağlantı kurulduğu tespit edilen çiftlik, güvenlik güçlerince mühürlenirken, kümeslerdeki 60 bin tavuk ve civcivin Tarım İl Müdürlüğü'ne devredildiği ifade edildi. Operasyonda ele geçen uyuşturucu maddeler ise bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Cadde'sindeki yerleşkesinde basın mensuplarına gösterildi.



Operasyonda, uyuşturucu taciri Rıfat B. ve çiftliği kiraya verdiği ileri sürülen mülk sahibinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Öte yandan, operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.