09.02.2017 21:18:35

Sakarya'da ByLock kullanan 3 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ByLock kullandığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ByLock kullandığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Sapanca ilçesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve aralarında kurs öğretmeni de bulunan F.U.A., E.B., A.Ç. ve Y.E., Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden F.U.A., E.B. ve A.Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.