Sakarya'da başına tahta parçası düşen çocuk ağır yaralandı

27.02.2017 22:00:52
Sakarya'da başına tahta parçası düşen çocuk ağır yaralandıSakarya'nın Serdivan ilçesinde bir çocuk, inşattan atılan tahta parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yazlık Orta Mahalle'de Mehmet Zümra Ortaokulu arkasındaki inşaatın yakınında yürüyen Mücahit T'nin (13) başına sert bir cisim düştü. Ağır yaralanan Mücahit T, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çocuğun başına inşaatın çatısında kullanılan bir tahta parçasının düştüğünü tespit etti.
Gözaltına alınan inşaat işçisi Mahmut H'nin emniyetteki ifadesinde, çatıyla uğraştığı sırada tahta parçasını yere attığını söylediği öğrenildi.
Hayati tehlikesi devam eden çocuğun tedavisi sürüyor.