01.02.2017 16:50:34

Sakarya'da 2016 yılında 317 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2016 yılında yapılan operasyonlarda toplam 317 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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Sakarya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2016 yılında yapılan operasyonlarda toplam 317 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı altında Daire Başkanlığı kurulduktan sonra 2016 başında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren 'Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü' ekipleri uyuşturucu satıcılarına kök söktürüyor. Kuruluşu 1 yıl bile olmadan suçluların korkulu rüyası haline gelen Narkotim ekipleri, halk arasında 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına göz açtırmıyor.Yapılan operasyonlarda 184 kilo 902 gram eroin, 72 kilo 709 gram toz ve kubar esrar, 58 kilogram 3 gram kokain, 1 kilo 929 gram bonzai, 4 bin 728 hap ele geçirilirken, uyuşturucu satıcısı olan 730 kişi yakalandı. Hakim karşısına çıkan satıcılardan 96'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.Ekipler, 2016 yılında bin civarında eğitimci ile 143 bin 102 vatandaşa eğitim verdi. Narkotim ekipleri ayrıca il genelinde okulların çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik de başarılı operasyonlara imza attı.