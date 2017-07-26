26.07.2017 17:18:19

Sakarya'da 200 kilogram eroin ele geçirildi

Sakarya'nın Hendek İlçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 200 kilogram eroin ele geçirilirken, olayla ilgilide 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Sakarya'nın Hendek ilçesi Lütfiyeköşk Mahallesinde bulunan R.B. isimli şahsa ait olan tavuk çiftliğine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli düzenekler ile yaklaşık 200 kilogram eroin ele geçirildi. Gerçekleşen operasyon sonucu 3 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.