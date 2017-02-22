22.02.2017 16:14:41

Sakarya'da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Sakarya'da 12 ayrı suçtan 4 yıldır aranan Seyit T. (26) isimli şahıs yakalandı.

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Sakarya'da 12 ayrı suçtan 4 yıldır aranan Seyit T. (26) isimli şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, 7 ayrı hırsızlık, 2 ayrı basit yaralama, 1 silahlı tehdit, 1 işyeri dokunulmazlığı ihlali ve birde nitelikli konut dokunulmazlığı ihlali olmak üzere toplam 12 ayrı suçtan 4 yıldır aranan Seyit T. isimli şahıs Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat timleri ve Karasu İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu Karasu ilçesi Limandere mahallesinde yakalandı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.