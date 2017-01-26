26.01.2017 13:34:26

Sakarya beyaza büründü

Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

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Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.Sakarya'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini arttırarak devam etti. Yoğun kar yağışı sonrası şehir merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Çocuklar karın keyfini kartopu oynayarak çıkarırken, kar yağışına hazırlıklı olan ekipler ise yollarda tuzlama, buzlanmayı önleme çalışmalarına devam ediyor.