02.03.2017 10:57:39

Sakar hırsız kamerada

İstanbul Bahçelievler'de bir pastaneyi soyan sakar hırsız, çaldığı eşyaları taşırken düştü

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İstanbul Bahçelievler'de bir pastaneyi soyan sakar hırsız, çaldığı eşyaları taşırken düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'de sabaha karşı bir pastaneye giren hırsız önce kapıyı çaldı. İçeride kimsenin olmadığına emin olan hırsız, daha sonra kapının kilidini kırarak içeri girdi. Yaklaşık 10 dakikada pastanede bulunan iki televizyonu, kasada bulunan parayı ve cep telefonu şarjını çalan hırsız, topladığı eşyaları dükkanın önüne yığdı. Tek tek eşyaları arabaya taşıyan hırsız, bu esnada koşarken yere düştü. Yaşanan bu ilginç anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Yaşanan hırsızlık olayına isyan eden iş yeri sahibi Turhan Esentepe, "Hırsız kapının kilidini açmak için 4 dakika uğraşıyor. Ana cadde olmasına rağmen kimse görmüyor, içeride de bir 10 dakika kalıyor. İki televizyonumuzu ve kasada bulunan paramızı aldı ve gitti. İş yerinde de çok rahat dolaşıyor. Sadaka kutusunu da kaldırıyor ama sonra almıyor. İlginç olarak da telefon şarj aletini alıyor" ifadelerini kullandı.(Murat Solak - Volkan Kayalar/İHA)