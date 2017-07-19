19.07.2017 10:41:02

Şakalaşırken gölete düştüler: 2 ölü

Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Eşenler Göletine piknik amacıyla giden 4 arkadaştan 2'si şakalaşırken düştükleri gölette kayboldu. Sualtı dalgıç polisleri ile yapılan aramada, gençlerin cesedi bulundu.

4 arkadaş piknik yapmak için dün saat 18.00 sıralarında Kale ilçesinden Eşenler Göletine gitti. İddiaya göre, M.Ö. ve Ferdi O. gölet kenarında yemek hazırladığı sırada, Emrah Sarıkavak ile Sinan Karaçobanım, şakalaşarak birbirlerini iterken suya düştü. Sarıkavak ve Karaçobanım kısa süre sonra, suyun içinde batmaya başladı. M.Ö. ve Ferdi O., arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.



İki genç, durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine itfaiye, AFAD, AKUT, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda gençler bulunamadı. Gece olması nedeniyle bir süre aramalar durduruldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinden sualtı dalgıç polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler aramalarda iki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gençlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Kale Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Öte yandan gölete giren gençler ile Ferdi O.'nun ağustos ayında askere gidecekleri öğrenildi. Sinan Karaçobanım'ın da bir hafta önce bir çocuğunun dünya geldiği bildirildi.