10.05.2017 16:16:00

Şaka kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki esnaf arasında başlayan şaka kavgaya dönüştü, olayda 4 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki esnaf arasında başlayan şaka kavgaya dönüştü, olayda 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesinde bulunan Haşimiye Meydanı'nda iki esnaf arkadaş arasında yaşanan şakalaşma tartışmaya dönüştü. Yaşanan tartışma çevrede bulunan diğer esnafların da katılmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde yaralı Ömer Y., Yusuf Y. ve İsmail E.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayda ismi öğrenilemeyen bir yaralı ise Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahısların durumunun iyi olduğu bildirildi.Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.