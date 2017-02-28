28.02.2017 18:22:17

Saitabatlı kadınlara ödül

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca verilen yılın sivil toplum farkındalık ödülleri sahiplerini buldu

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AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca verilen yılın sivil toplum farkındalık ödülleri sahiplerini bulduAK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törende ödülleri Başbakan Binali Yıldırım verdi. Yıldırım, Bursa'nın Saitabad köyü kadınlarından oluşan derneğe de ödülünü takdim etti. Proje kapsamında, insan hakları, kültür ve sanat, eğitim, kadın, sosyal sorumluluk, yardımlaşma/insani yardım, hayvan hakları, çevre, bilim ve teknoloji, gençlik ve spor olmak üzere 10 ana kategoride ödül verildi. Kadın kategorisinde "Sultan Annelerin Başarı Öyküsü" projesiyle Saitabad Köyü Kadınları Dayanışma Derneği adına ödülü Dernek Başkanı Sermin Cakalıoğlu teslim aldı.