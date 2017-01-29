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Sait Karafırtınalar: 'Beraberlik serimize son verdik'
29.01.2017 17:01:02

Sait Karafırtınalar: 'Beraberlik serimize son verdik'

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 'Beraberlik serimiz vardı, ona son verdik. Bundan sonra inşallah galibiyet serisi olarak devam edeceğiz' dedi.

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Beraberlik serimiz vardı, ona son verdik. Bundan sonra inşallah galibiyet serisi olarak devam edeceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Manisaspor, evinde karşılaştığı Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederek, 6 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. 10 haftadır inanılmaz bir konsantrasyonla ligi götürüyorlar. Kolay değil. 10 haftadır puan almamıza rağmen hala tehlike bölgesinden çıkamadık. Bu şartlarda takımımın bu seviyede mücadele etmesi önemli. Hepsiyle gurur duyuyorum. Sayın başkanımız Abdullah Mergen, herkesin transferi açamaz dediği anda zorlukları aşıp transferi açtığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bize bu takımı sunup, burada çalışma imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Bu popülist bir yaklaşım değil. Bu özveri isteyen bir şey. Bu camia bunu hak ediyor. Bizde burada olmaktan dolayı son derece mutluyuz ve gururluyuz. Son 2 ayın en flaş takımını yendik. Flaş bir skorla yendik. Daha önce beraberlik serimiz vardı, ona son verdik. Bundan sonra inşallah galibiyet serisi olarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor cephesi

Bugün beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıkları için mutsuz olduklarını dile getiren Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, bugün mağlubiyetten çok oyun disipline sadık kalamamalarına üzüldüklerini vurgulayarak, "Bugün mutsuz olduğumuz bir gün. İstemediğimiz ve beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Son 7 maçta 3 gol yemiştik ama bir maçta 5 gol yedik. Bunu biraz 2-1 ve 3-1'den sonraki oyun disiplininden kopmamıza bağlıyorum. Oyuncularıma her zaman oyun disiplinine sadık kalmaları konusunda uyarıyorduk. Bugün maalesef ikinci yarıda bunu başaramadık. Kötü bir gün oldu bizim için. Maça kötü başladık ve geriye düştük. Daha sonra toparladık ve beraberliği sağladık. Zaman zaman oyun üstünlüğünü de aldık ama ikinci yarıya 60 ve 65. dakikaya kadar gol yemediğimiz takdirde maçı ibresinin bize döneceğini tahmin ediyorduk. O aralar 2 tane gol yedik. Dolayısıyla mağlup olduk. İyi bir çıkışımız vardı. Bugün sadece beni üzen mağlubiyet değil. Manisaspor'da bugün galibiyeti hak etti. Bugün üzüldüğüm nokta oyun disiplininden kopmamızdır. Yoksa mağlup olunur. Bu takımı buraya kadar bu oyuncular getirdi. Bu oyuncuların mağlup olma hakkı da var. Bu maçta gerekli dersleri alacağız. Özellikle oyundan kopmama adına. Bugün Manisaspor'u tebrik ediyorum. Hem centilmendiler hem de hak ettikleri bir galibiyet aldılar" şeklinde konuştu.

Hakemlerin de çok iyi bir maç yönettiğini dile getiren Sözeri, "Hakemleri de kutluyorum. Ben hep şundan yanayım, 5 tane gol yemiş bir teknik adam hakemi kutluyorsa o hakem iyi maç yönetmiştir. Gerçekten bugün Mustafa İlker Coşkun ve kadrosu çok iyi bir maç yönetti. Kırmızı kart da gördük. Objektif bir maç yönettiler. Maçlar böyle olsun. Hak eden kazansın sahada. Bugün de Manisaspor hak etti" şeklide konuştu.

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