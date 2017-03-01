01.03.2017 16:28:45

Şairler, 15 Temmuz şehitleri için şiirler okudu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Hurşit Uzel'in adının verildiği İmam Hatip Ortaokulunda '15 Temmuz Bir Diriliş Destanı' adlı program düzenlendi.

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Hurşit Uzel'in adının verildiği İmam Hatip Ortaokulunda "15 Temmuz Bir Diriliş Destanı" adlı program düzenlendi.15 Temmuz Şehidi Hurşit Uzel'in kardeşi Hüseyin Uzel'in organize ettiği şiir gecesinde Şair Nurullah Genç, Bestami Yazgan, İnci Okumuş ve Zeynel Abidin Payas 15 Temmuz için yazdıkları şiirleri okuyarak salonu dolduran misafirlerden alkış aldılar.Hüseyin Uzel'in abisine yazdığı şiirle duygulanan salon Susam Sokağı izleyerek Türkçeyi öğrenen Türkçe şiirler ve türküler yazan, Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Adil Şan'ın müzikleriyle duygulu anlar yaşandı.Şehit Hurşit Uzel'in adının verildiği bu salonda bulunduğundan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Gözünü kırpmadan 15 Temmuz gecesi şahadet şerbetini içen Çanakkale'de 258 bin şehidimizin üstüne bu mübarek topraklarda şanlı bayrağımız için bizden sonraki nesillerin bu mübarek toprakların üzerinde ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce yaşaması için 15 Temmuz gecesi o şahadet şerbetine koşan güzel Hurşit Uzel kardeşimizin adını taşıyan bu salonda, Gülşah Güler kızımızın annesinin ailesinin bulunduğu bu programda sizlerle olmaktan mutluyuz gururluyuz" dedi.Gece katılımcılara ve şehit ailelerine plaket verilmesiyle son buldu.